"Проблема, которая в течение года не давала играть на 100%": полузащитник "Шахтера" перенес операцию на голени

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков перенес плановое хирургическое вмешательство на мышцах голени.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

На возобновление 20-летнему футболисту понадобится 5-6 недель.

⚒ Георгий Судаков перенес плановую операцию на мышцах голени.



Срок восстановления полузащитника – 5–6 недель.



Желаем скорейшего выздоровления, Георгий! #Shakhtar pic.twitter.com/XQo75wbXbM — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 25, 2022

Сам Судаков в своем Instagram прокомментировал операцию.

"Проблема, которая в течение года не давала мне играть на 100 процентов, наконец-то мы ее решили. Начинается новый этап – возобновление, подготовка, работаем, как всегда, по полной", – написал Судаков.

Напомним, что на днях вингер донецкого "Шахтера" Марьян Швед тоже перенес операцию. На полное восстановление ему понадобится до 8 недель.

В текущем сезоне Судаков провел 19 матчей за "Шахтер", в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами.

"Шахтер" с 30 очками уходит на зимний перерыв, находясь на второй позиции турнирной таблицы УПЛ.

Читайте также:

"Решать руководство": главный тренер "Шахтера" высказался о дальнейшей судьбе Мудрика

Едва не произошло камбека: "Шахтер" в голевой перестрелке выиграл последний матч 2022 года

"Реал" готов приобрести талант "Шахтера" за сумасшедшую сумму