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"Проблема, которая в течение года не давала играть на 100%": полузащитник "Шахтера" перенес операцию на голени

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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"Проблема, которая в течение года не давала играть на 100%": полузащитник "Шахтера" перенес операцию на голени

Фото: ФК Шахтер

Процесс восстановления будет длиться около 5-6 недель.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков перенес плановое хирургическое вмешательство на мышцах голени.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

На возобновление 20-летнему футболисту понадобится 5-6 недель.

Сам Судаков в своем Instagram прокомментировал операцию.

"Проблема, которая в течение года не давала мне играть на 100 процентов, наконец-то мы ее решили. Начинается новый этап – возобновление, подготовка, работаем, как всегда, по полной", – написал Судаков.

Напомним, что на днях вингер донецкого "Шахтера" Марьян Швед тоже перенес операцию. На полное восстановление ему понадобится до 8 недель.

  • В текущем сезоне Судаков провел 19 матчей за "Шахтер", в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами.
  • "Шахтер" с 30 очками уходит на зимний перерыв, находясь на второй позиции турнирной таблицы УПЛ.

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Дата публикации
Просмотры
796
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