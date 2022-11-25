"Проблема, которая в течение года не давала играть на 100%": полузащитник "Шахтера" перенес операцию на голени

Процесс восстановления будет длиться около 5-6 недель.
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков перенес плановое хирургическое вмешательство на мышцах голени.
Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
На возобновление 20-летнему футболисту понадобится 5-6 недель.
⚒ Георгий Судаков перенес плановую операцию на мышцах голени.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 25, 2022
Срок восстановления полузащитника – 5–6 недель.
Желаем скорейшего выздоровления, Георгий! #Shakhtar pic.twitter.com/XQo75wbXbM
Сам Судаков в своем Instagram прокомментировал операцию.
"Проблема, которая в течение года не давала мне играть на 100 процентов, наконец-то мы ее решили. Начинается новый этап – возобновление, подготовка, работаем, как всегда, по полной", – написал Судаков.
Напомним, что на днях вингер донецкого "Шахтера" Марьян Швед тоже перенес операцию. На полное восстановление ему понадобится до 8 недель.
- В текущем сезоне Судаков провел 19 матчей за "Шахтер", в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами.
- "Шахтер" с 30 очками уходит на зимний перерыв, находясь на второй позиции турнирной таблицы УПЛ.
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