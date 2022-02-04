Пробник для духов: российский хоккеист рассказал, как в Финляндии относятся к вакцине "Спутник V"

Там ее воспринимают с шуткой.

Российский хоккеист финского клуба "Эссята" Константин Волков рассказал, как в его команде относятся к вакцине " Спутник V ".

Об этом голкипер рассказал в интервью "Чемпионату".

"Похожи только тем, что нация любит водку — меня первые месяцы повсеместно спрашивали о водке и россиянах. Я водку не могу терпеть и не пью ее вообще. У них другая культура питания, пришлось адаптироваться к еде, до сих пор не могу их некоторые продукты есть.

Система тренировок тоже другая, даже чемпионат построен иначе – у них всегда выходное воскресенье, а в России все равно, когда ты играешь и тренируешься. Еще здесь постоянно шутят о Путине, о "Спутнике".

У нас был общекомандный ужин летом перед началом чемпионата — там были заслуженные ветераны местного хоккея, толкнули речь по-фински, мне никто не переводил. От клуба там были подарки – все, что делают в городе. Были чашки с эмблемой клуба, кофе местный, а также пробники духов в прозрачной пробирке. Я сидел с финнами за столом, один из них взял этот пробник, протянул и сказал: Держи, это твоя вакцина "Спутник" — все начали смеяться. Я не знаю, что пишут у них в новостях, но они к этой вакцине относятся со смехом", — сказал Волков.

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