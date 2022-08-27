Проценко выиграл этап Бриллиантовой лиги, Бех-Романчук — бронзовая призерка

В швейцарской Лозанне завершился этап Бриллиантовой лиги, на котором украинские легкоатлеты дважды поднялись на пьедестал.
Украинский легкоатлет Андрей Проценко выиграл 11-й этап Бриллиантовой лиги 2022, который состоялся в швейцарской Лозанне.
Украинец взял 2.15 м, 2.20 м и 2.24 м с первой попытки. Все остальные использовали по крайней мере на одной высоте вторую или третью попытки.
Планку 2,27 м он не смог покорить, но обошел своего главного конкурента Мутаза Баршима благодаря меньшему количеству попыток.
Третье место в Лозанне-2022 в тройном прыжке заняла Марина Бех-Романчук (14:31 м). "Золото" добыла в борьбе Юлимар Рохас из Венесуэлы, которая прыгнула на метр дальше (15.31 м).
В забеге на 400 м с барьерами Анна Рыжикова – 4 (54.59), а Виктория Ткачук – 6 (55.29). Выиграла забег Фемке Болл из Нидерландов, установив рекорд соревнований (52:95).
Напомним, что Украина финишировала в топ-10 медального зачета на ЧЕ-2022 по легкой атлетике.
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