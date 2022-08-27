Проценко выиграл этап Бриллиантовой лиги, Бех-Романчук — бронзовая призерка

В швейцарской Лозанне завершился этап Бриллиантовой лиги, на котором украинские легкоатлеты дважды поднялись на пьедестал.

Украинский легкоатлет Андрей Проценко выиграл 11-й этап Бриллиантовой лиги 2022, который состоялся в швейцарской Лозанне.

Украинец взял 2.15 м, 2.20 м и 2.24 м с первой попытки. Все остальные использовали по крайней мере на одной высоте вторую или третью попытки.

Планку 2,27 м он не смог покорить, но обошел своего главного конкурента Мутаза Баршима благодаря меньшему количеству попыток.

Третье место в Лозанне-2022 в тройном прыжке заняла Марина Бех-Романчук (14:31 м). "Золото" добыла в борьбе Юлимар Рохас из Венесуэлы, которая прыгнула на метр дальше (15.31 м).

В забеге на 400 м с барьерами Анна Рыжикова – 4 (54.59), а Виктория Ткачук – 6 (55.29). Выиграла забег Фемке Болл из Нидерландов, установив рекорд соревнований (52:95).

Напомним, что Украина финишировала в топ-10 медального зачета на ЧЕ-2022 по легкой атлетике.

Читайте также:

Сборные Украины U-18 пробились в плейоф чемпионата мира по баскетболу 3х3

Впервые за 7 лет: украинка торжествовала на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов

Подарок ко Дню Независимости: юный украинец завоевал "серебро" чемпионата мира по велотреку