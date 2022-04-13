"Прочность, которую они проявляют в эти времена, невероятна": легенда "Формулы-1" восхитился украинцами

"Прочность, которую они проявляют в эти времена, невероятна": легенда "Формулы-1" восхитился украинцами

Британец призвал помогать украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон поддержал Украину во время войны с российскими захватчиками.

Британский гонщик у себя в Instagram-сторис опубликовал текст, где выразил восхищение украинским народом и призвал мир всячески помогать украинцам.

"Я молюсь за всех людей из Украины. Прочность, которую они проявляют в эти времена, невероятна. Мы должны поддерживать и подбадривать их. Семьи перемещены, разъединены и убиты. Украинский народ, особенно женщины и дети, переживает насилие и нуждается в нашей помощи", - написал Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион "Формулы-1" немец Себастьян Феттель призвал помогать Украине. В новом сезоне он решил выступать в шлеме, окрашенном в цвета украинского флага.

Кроме того, из-за вторжения российских войск в Украину "Формула-1" заблокировала возможность легального пересмотра гонок в стране-агрессоре.

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