Продает победные перчатки: украинский боксер присоединился к благотворительному аукциону в поддержку Украины

Продает победные перчатки: украинский боксер присоединился к благотворительному аукциону в поддержку Украины

Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай выставил на аукцион свой лот, средства по которому пойдут на помощь ВСУ.

Боксер выставил на аукцион перчатки, в которых боксировал в победном поединке против Висенте Мартина Родригеса в Броварах и фирменную футболку своей команды.

Все вырученные средства будут направлены на нужды солдат, защищающих Украину в южной части. Деньги будут переведены сразу после окончания аукциона.

Напомним, что украинский каратист Станислав Горуна, продавший бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, чтобы собрать средства для украинских защитников во время войны с российскими оккупантами, получит обратно свою награду.

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