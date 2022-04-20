Продает победные перчатки: украинский боксер присоединился к благотворительному аукциону в поддержку Украины

Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай выставил на аукцион свой лот, средства по которому пойдут на помощь ВСУ.
Боксер выставил на аукцион перчатки, в которых боксировал в победном поединке против Висенте Мартина Родригеса в Броварах и фирменную футболку своей команды.
Все вырученные средства будут направлены на нужды солдат, защищающих Украину в южной части. Деньги будут переведены сразу после окончания аукциона.
Напомним, что украинский каратист Станислав Горуна, продавший бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, чтобы собрать средства для украинских защитников во время войны с российскими оккупантами, получит обратно свою награду.
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