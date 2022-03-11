Продал футболку, в которой забивал шведам на Евро-2020: Довбик помог собрать круглую сумму для ВСУ

Продал футболку, в которой забивал шведам на Евро-2020: Довбик помог собрать круглую сумму для ВСУ

Памятная футболка ушла с молотка за 100 тысяч гривен.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик не пожалел своей самой ценной футболки, чтобы помочь украинской армии в борьбе с российскими оккупантами.

24-летний форвард выставил на онлайн-аукцион футболку с матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, в котором он забил победный гол и вывел "сине-желтых" в четвертьфинал.

Лот был продан за 3300 долларов, что составляет около 100 тысяч гривен. Вырученные средства были направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

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