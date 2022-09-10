Продались за копейки: стало известно, сколько заплатят сборной Боснии и Герцеговины за матч с Россией

Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины согласилась на проведение товарищеского поединка с российской сборной за денежную компенсацию, которую получит от Российского футбольного союза (РФС).

Так, Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины (ФАБиГ) приняла предложение страны-агрессора сыграть контрольный поединок за гонорар в размере 200 тысяч евро.

Об этом сообщает боснийский спортивный портал Avaz Sport.

По информации источника, россияне также возьмут на себя расходы боснийской сборной на проезд и проживание.

Матч Россия - Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

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