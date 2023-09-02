Продлили победную серию: "Ворскла" одолела "Александрию" в матче УПЛ

"Ворскла" на своем стадионе обыграла "Александрию" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве закончился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит в первом тайме. На 29-й минуте Александр Скляр реализовал пенальти. В итоге именно этот мяч стал победным.

Команда Виктора Скрипника выиграла третий поединок подряд в чемпионате Украины. Полтавчане с 9 очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

А вот "Александрия" не знает вкуса побед уже в течение четырех матчей. Подопечные Руслана Ротаня с 7 баллами находятся на восьмой позиции.

В следующем туре "Ворскла" 18 сентября сыграет против "Динамо", а "Александрия" 16 сентября примет "Минай". Эти игры состоятся после международной паузы.

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