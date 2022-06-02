"Продолжаем быть солидарными с вами": шотландцы поздравили сборную Украины с победой в Глазго

"Продолжаем быть солидарными с вами": шотландцы поздравили сборную Украины с победой в Глазго

Сборная Шотландии поздравила Украину с победой в полуфинальном матче квалификации на Чемпионат мира-2022.

Шотландцы уступили сборной Украины со счетом 1:3 .

Несмотря на поражение, пресс-служба сборной Шотландии опубликовала пост в Twitter, в котором отметила единство с украинцами.

"Поздравляем Украину. Мы были соперниками 90 минут на поле сегодня вечером, но продолжаем быть солидарны с вами сейчас", – говорится в сообщении.

Congratulations to Ukraine



Были участники для 90 минут на битье тонны, но продолжают читать в solidarity with you now. #SCOUKR pic.twitter.com/DvTMtVLIsx — Scotland National Team (@ScotlandNT) 1 июня 2022

Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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