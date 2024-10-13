Продолжает бить рекорды: Роналду установил еще два уникальных достижения в мировом футболе

Криштиану отметился голом за португальскую сборную в поединке Лиги наций против Польши.

Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередные рекорды в мировом футболе.

Произошло это в матче 3-го тура группового раунда Лиги наций, в котором Португалия обыграла Польшу (3:1). Роналду вышел в стартовом составе своей команды и на 37-й минуте забил гол, добив мяч в ворота после того, как Рафаэл Леау попал в штангу.

Благодаря этому Криштиану покорилось уникальное достижение. 39-летний португалец стал рекордсменом по голам после 30 лет.

После того, как ему исполнилось 30 лет, Роналду забил за клубы и сборную 442 гола. По этому показателю он опередил знаменитого бразильца Ромарио, на счету которого 441 результативный удар.

Кроме того, Криштиану установил еще один рекорд. Он стал первым в истории футболистом, который одержал 100 побед в официальных матчах за национальную сборную.

Если же брать во внимание и товарищеские поединки, то в активе Роналду 131 победа в составе сборной Португалии. По этому показателю он сравнялся с бывшим защитником сборной Испании Серхио Рамосом.

Отметим, что Роналду является абсолютным рекордсменом по голам в истории сборных. За португальскую национальную команду он провел 215 матчей, в которых забил 133 мяча и сделал 45 ассистов.

Напомним, Португалия выиграла все три матча в группе 1 Дивизиона А Лиги наций и с 9 очками единолично лидирует. Второе место занимает Хорватия (6 баллов), третьей идет Польша (3 пункта), Шотландия (0) – последняя.

В следующем четвертом туре Лиги наций португальцы на выезде сыграют против Шотландии, а Польша примет Хорватию. Оба матча состоятся 15 октября.

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