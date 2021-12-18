Продолжает бить рекорды: звезда "Баварии" превзошел достижение легендарного Мюллера

Левандовски забил 43 гола в чемпионате Германии.
В рамках 17-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" со счетом 4:0 разгромила "Вольфсбург".
В этой игре лидер мюнхенского клуба Роберт Левандовски отличился голом в конце игры.
Польский нападающий забил свой 43-й гол в Бундеслиге в 2021 году. Таким образом, он избил легендарного немецкого футболиста Герда Мюллера и вышел на первое место в истории чемпионата Германии по количеству голов за календарный год.
На счету Мюллера 42 гола, которые он забил в 1972 году.
Отметим, что общий показатель забитых голов у польского форварда за этот период достиг отметки 69 успешных выстрелов, благодаря чему он сравнялся с показателями Криштиану Роналду образца 2013 года.
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