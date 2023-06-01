Продолжает игнорировать убийства украинцев: звездная белорусская теннисистка отказалась осудить войну

Арина Соболенко уклонилась от ответов на вопросы о поддержке Лукашенко и войне в Украине.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко после победы во втором круге Roland Garros-2023 отказалась отвечать на вопросы о своей поддержке режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и захватнической войне, которую Россия продолжает вести в Украине.

Об этом сообщает Tribuna.com.

На послематчевой пресс-конференции 25-летняя белорусская теннисистка уклонилась от ответа о подписанном ею письме в поддержку Лукашенко в 2020 году, а также отказалась осудить ракетные обстрелы Украины, которые российские оккупанты ведут в том числе и с территории Беларуси.

– Хочу задать вам два вопроса. Первое о Беларуси. В 2020 году вы подписали письмо в поддержку Лукашенко в то время, когда он приказал мучить и избивать протестующих на улицах. И, наконец, вы появились в его новогоднем поздравлении. Как может быть, что потенциальная ракетка номер один в мире поддерживает диктатора?

– У меня нет комментариев для вас.

– И второй вопрос. Вы продолжаете говорить, что никто не поддерживает войну. Но вы можете сказать о себе? Можете сказать: "Я, Арина Соболенко, категорически осуждаю то, что Беларусь атакует ракетами Украину, и хочу, чтобы это прекратилось"?

– У меня нет комментариев для вас.

– Итак, вы поддерживаете все это, потому что не можете об этом говорить. Вы не маленький человек, Арина.

– Вы получили достаточно ответов от меня, а у меня нет комментариев для вас.

Звездная теннисистка из страны-агрессора продолжает свой путь на французском мейджоре. Соболенко благодаря победе (7:5, 6:2) над своей соотечественницей Ириной Шиманович вышла в третий круг, где ее соперницей станет спортсменка из страны-террориста – россиянка Камила Рахимова.

К слову, из-за полномасштабного военного вторжения в Украину российские и белорусские теннисисты допущены к Roland Garros-2023 только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Марту Костюк освистали зрители на трибунах за то, что она отказалась пожать руку Соболенко после матча первого круга Roland Garros-2023.

Также мы писали, что словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова в сине-желтом наряде выбила россиянку из Roland Garros и поддержала Украину в борьбе с агрессором.

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