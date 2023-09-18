Продолжает писать историю: Дюплантис в седьмой раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом (видео)

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

В финале Бриллиантовой лиги-2023 он преодолел планку на высоте 6,23 метра.

Таким образом, 23-летний швед побил предыдущий мировой рекорд – 6,22 метра, установленный им же в феврале 2023 года на соревнованиях Мирового тура во Франции.

Дюплантис в седьмой раз за карьеру обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Теперь шведу принадлежат восемь из девяти лучших прыжков с шестом в истории.

Видео рекордного прыжка Дюплантиса

После установления нового мирового рекорда Дюплантис поделился эмоциями, отметив, что ощущал поддержку своих родных, которые прибыли на соревнования в США.

"Сейчас, честно говоря, мыслей не так много, у меня просто хаос в мозгу. Это трудно объяснить, но это замечательное чувство. Здесь была почти вся моя семья, поэтому мне не на что жаловаться. Каждый раз, когда я устанавливаю мировой рекорд, это чувствуется по-новому. В этот раз это очень особенный момент, потому что здесь мои два брата, и они являются большой причиной того, почему я сегодня здесь и так хорошо прыгаю", – цитирует шведа SVT Sport.

Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020. Также в его активе по две золотые медали чемпионатов мира и Европы, победы в финале Бриллиантовой лиги 2021, 2022 и 2023 годов.

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