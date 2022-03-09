Продолжает работать на агрессора: УАФ призвала лишить Тимощука всех титулов, наград и почетных званий

Продолжает работать на агрессора: УАФ призвала лишить Тимощука всех титулов, наград и почетных званий

Экс-капитан сборной Украины до сих пор работает в питерском "Зените", несмотря на вторжение России на территорию нашей страны.

Комитет по этике и честной игре УАФ обратился в КДК УАФ с предложениями о наказании Анатолия Тимощука, который с момента начала военной агрессии России против Украины не сделал ни одного публичного заявления, а также не остановил свое сотрудничество с питерским "Зенитом".

Руководствуясь ст. 62 Дисциплинарных правил УАФ, за рассмотрением и проверкой информации от 08.03.2022 о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры Тимощуком, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается относительно следующего:

1. Признать Тимощука нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

2. Поручить секретарю Комитета по этике и честной игре УАФ обратиться в КДК УАФ со следующими предложениями:

- лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

- лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

- исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Ранее сообщалось, что о Тимощуке жестко высказались бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и украинский тренер Олег Федорчук.

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