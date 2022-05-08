Продолжает возглавлять медальный зачет: Украина выиграла 6 наград в шестой день Дефлимпиады

Продолжает возглавлять медальный зачет: Украина выиграла 6 наград в шестой день Дефлимпиады

Украинская команда продолжает поражать своими успехами на Дефлимпиаде-2021 – спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, продолжающихся в бразильском Кашиас-ду-Суле.

В шестой день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 6 наградами.

В активе украинцев по две золотых, серебряных и бронзовых наград.

Обладателями золотых наград стали Алексей Коломиец (плавание, брасс, 200 м) и Яна Мельник, Дмитрий Левин, Дмитрий Плахотник, Анна Андросович в миксте эстафете в спортивном ориентировании.

"Серебро" в плавании получили Владислав Гриценко (200 метров, брасс) и эстафета 4х100 метров комплексным плаванием ( Валерия Верниба, Ирина Терещенко, Анита Махнык, Дарья Тарасенко ).

Бронзовые награды завоевали Александр Костик и Виолета Лыкова в пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, микст) и Анита Махнык в комплексном плавании на 400 метров.

Всего в активе "сине-желтых" уже 64 медали: 31 золотая, 15 серебряных и 18 бронзовых. Наша сборная продолжает возглавлять медальный зачет.

Все медали Украины в шестой день Дефлимпиады-2021

"Золото":

Яна Мельник, Дмитрий Левин, Дмитрий Плахотник и Анна Андросович (спортивная ориентировка, спринт, микст);

Алексей Коломиец (плавание, 200м, брасс).

"Серебро":

Владислав Гриценко (плавание, 200 м, брасс);

Валерия Верниба, Ирина Терещенко, Анита Махнык и Дарья Тарасенко (плавание, эстафета 4х100 м, комплекс).

"Бронза":

Александр Костик и Виолетта Лыкова (шаровая стрельба, пневматическая винтовка, 10 м, микст);

Анита Махнык (плавание, 400 м, комплекс).

Напомним, что украинский тяжеловес Максим Домбровский выиграл две золотые медали на юниорском чемпионате мира, который продолжается в греческом Гераклионе.

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