Продолжалась больше трех минут: Ломаченко и Камбосос провели битву взглядов (видео)

Уже 12 мая украинец и австралиец сразятся в ринге за пояс чемпиона мира.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос провели битву взглядов накануне их титульного боя.

Украинец и австралиец больше трех минут пристально вглядывались в глаза друг другу, после чего боксеров развели по разные стороны сцены представители их команд.

Видео битвы взглядов Ломаченко и Камбососа

LOMA & KAMBOSOS FACE-OFF FOR OVER 3 MINUTES #LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/AjiDkmhP20 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 9, 2024

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. На счету 36-летнего уроженца Белгород-Днестровского 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. В послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

Ранее сообщалось, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры.

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