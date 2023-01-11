"Продолжаю быть верным Онуфрию": Усик заявил, что хочет очищения УПЦ МП от российской агентуры

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик высказал свою религиозную позицию.

Во время прямого эфира на своей странице в Instagram боксер заявил, что остается верен УПЦ Московского патриархата с митрополитом Онуфрием, однако хочет, чтобы она очистилась от негодяев – тех, кто выполняет указания России.

"Много вопросов относительно того, что я предатель своей церкви, веры и Господа Бога. Многие просят меня, чтобы я сказал слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И еще: я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага – Российской Федерации.

УПЦ была создана еще князем Владимиром в 988 году. И к Москве, и к РПЦ она никакого отношения не имеет. Просто когда-то, очень много лет назад, нашу церковь поработила агрессивная страна, которая забрала церковь нагло и решила, что они всех спасут, а мы все – это дьявол или кто-то еще. Я говорю о россиянах и об их государстве. Они говорят, что борются с миром, что священная война. Только они пришли в чужую демократическую страну и убивают", – сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к россиянам, сравнив Путина с Гитлером.

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