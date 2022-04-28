Продолжают "феерить" на чемпионате мира по хоккею: сборная Украины U-18 выиграла третий матч подряд

Продолжают "феерить" на чемпионате мира по хоккею: сборная Украины U-18 выиграла третий матч подряд

В четверг, 28 апреля, юношеская сборная Украины по хоккею (U-18) одержала третью победу на чемпионате мира в Дивизионе 1В, который продолжается в Италии.

После побед над Польшей и Италией украинская сборная обыграла Словению со счетом 5:1 и набрала 9 очков.

Шайбы в составе нашей команды забросили Никита Сидоренко (2), Демьян Тыченко, Антон Яцишин, Сергей Стецюра, Михаил Ковальчук.

Украина U-18 лидирует вместе с Венгрией U-18. 29 апреля сборные сыграют между собой.

Чемпионат мира U-18. Дивизион 1В

Украина U-18 – Словения U-18 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Шайбы : 1:0 — 22:33 Моисеев (Пазий), 1:1 — 25:43 Рэп (Беричич), 2:1 — 28:23 Стецюра (больше), 3:1 — 53:30 Пазий (Ковальчук), 4:1 – 57:02 Ковальчук (Пазий – в пустые ворота), 5:1 – 59:36 Стецюра (Моисеев, Сидоренко – в пустые ворота).

Турнирная таблица:

1. Венгрия – 9 очков (3 победы)

2. Украина – 9 очков (3 победы)

3. Италия — 6 очков (2 победы, 1 поражение)

4. Словения – 3 очков (1 победа, 1 поражение)

5. Австрия – 0 очков (3 поражения)

6. Польша – 0 очков (3 поражения)

Напомним, что в среду, 27 апреля, сборная Украины по разгромной победе стартовала на чемпионате мира в дивизионе 1В.

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