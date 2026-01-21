- Дата публикации
Продолжают идти без потерь: "Арсенал" обыграл "Интер" в Лиге чемпионов
"Канониры" выиграли все семь матчей в нынешнем сезоне самого престижного еврокубка.
"Арсенал" на выезде обыграл "Интер" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:3.
"Канониры" открыли счет уже на 10-й минуте встречи – отличился Габриэл Жезус.
На 18-й минуте "нерадзурри" отыгрались благодаря голу Петара Сучича, но на 31-й минуте Жезус оформил дубль, снова выведя английский клуб вперед.
Во втором тайме подопечные Микеля Артеты увеличили свое преимущество в счете и довели дело до победы – на 84-й минуте гол забил Виктор Декереш.
Обзор матча "Интер" – "Арсенал"
Таким образом, "Арсенал" одержал седьмую победу в семи матчах текущего розыгрыша самого престижного евротурнира и с 21 баллом единолично возглавляет общую турнирную таблицу основного этапа Лиги чемпионов. "Пушкари" еще после прошлого тура досрочно вышли в 1/8 финала.
"Интер" с 12 очками занимает 9-ю позицию и продолжает борьбу за прямое попадание в 1/8 финала, хотя уже гарантировал себе участие в плей-офф.
В заключительном туре Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 28 января, "Арсенал" примет казахстанский "Кайрат", а "Интер" на выезде сразится с дортмундской "Боруссией".
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.