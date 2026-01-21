Продолжают идти без потерь: "Арсенал" обыграл "Интер" в Лиге чемпионов

"Арсенал" / © Associated Press

Реклама

"Арсенал" на выезде обыграл "Интер" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:3 .

"Канониры" открыли счет уже на 10-й минуте встречи – отличился Габриэл Жезус.

На 18-й минуте "нерадзурри" отыгрались благодаря голу Петара Сучича, но на 31-й минуте Жезус оформил дубль, снова выведя английский клуб вперед.

Реклама

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты увеличили свое преимущество в счете и довели дело до победы – на 84-й минуте гол забил Виктор Декереш.

Обзор матча "Интер" – "Арсенал"

Таким образом, "Арсенал" одержал седьмую победу в семи матчах текущего розыгрыша самого престижного евротурнира и с 21 баллом единолично возглавляет общую турнирную таблицу основного этапа Лиги чемпионов. "Пушкари" еще после прошлого тура досрочно вышли в 1/8 финала.

"Интер" с 12 очками занимает 9-ю позицию и продолжает борьбу за прямое попадание в 1/8 финала, хотя уже гарантировал себе участие в плей-офф.

В заключительном туре Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 28 января, "Арсенал" примет казахстанский "Кайрат", а "Интер" на выезде сразится с дортмундской "Боруссией".

Реклама

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.