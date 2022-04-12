"Продолжают приносить доход российскому государству": в УАФ призвали прекратить отправлять данные букмекерам страны-агрессора

Баранко подчеркнул, что ставки на спорт – важный источник доходов РФ.

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранко во время выставки ICE London 2022 призвал не отправлять данные о футбольных матчах российским букмекерским конторам.

"Азартные игры являются важным источником доходов российского государства. Если бы все отказались отправлять данные в Россию, было бы невозможно делать ставки на спортивные события вживую.

Sportradar, в отличие от Betgenius, не разрывает отношения с Россией, продолжая предоставлять данные матчей. А это значит, что они продолжают приносить доход российскому государству. Больше меня возмутило то, что я увидел матч киевского «Динамо» U-19, на который предлагала сделать ставку российская букмекерская контора, используя данные Sportradar.

Среди прочего, они предлагают делать ставки на итальянские матчи вплоть до Серии D», – цитирует Баранко Agimeg.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию РФС по отстранению российских команд от турниров под эгидой ФИФА, в частности от отбора на ЧМ-2022.

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