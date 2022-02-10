Продолжил дело отца: австрийский горнолыжник установил уникальный рекорд на Олимпийских играх-2022

Он выиграл "золото".

Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц стал автором уникального рекорда на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, 29-летний спортсмен недавно стал обладателем "золотой" медали в комбинации (скоростной спуск/слалом). Штрольц до Олимпиады-2022 только однажды завоевал медаль высшего сорта на уровне этапов Кубка мира. В сезоне 2021/22 австриец победил в швейцарском Адельбодене, а еще на четырех этапах не финишировал, передает Суспільне Спорт.

Уникальность достижения Штрольца состоит в том, что в 1998 году олимпийским чемпионом в комбинации стал Губерт Штрольц – отец чемпиона Пекина. На тех играх в Калгари отец Йоханнеса Штрольца стал 2-кратным призером: кроме "золота" в комбинации он стал серебряным медалистом в слаломе-гиганте.

В слаломе-гиганте Штрольц уже не торжествует – там победителем стал другой австриец Маттиас Майер. Но благодаря золотой медали он и его отец стали обладателями уникального достижения на уровне Зимних Олимпиад: первые отец и сын, которые выигрывали "золото" Зимних Олимпийских игр в одной дисциплине.

"Многое прошло сквозь мою голову во время церемонии награждения. Думал о своей семье и о часах, потраченных на работу и тренировки. Никогда не сдавался. Прошло уже немало времени с момента, когда я использовал опыт многих поражений. И теперь могу один раз порадоваться", — сказал после выступления австриец.

Associated Press

Добавим, что в комбинации выступал и украинец Иван Ковбаснюк, показавший 14-й результат.

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