Продолжит карьеру в Испании: Зозуля официально нашел себе новый клуб

Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Украинский форвард Роман Зозуля стал игроком испанского клуба "Райо Махадаонда".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

33-летний украинец присоединился к испанскому клубу в статусе свободного агента и подписал соглашение до конца сезона.

В прошлом сезоне Зозуля играл в Сегунди за "Фуэнлабраду". На его счету 37 матчей, 3 забитых гола и 3 результативных передачи. В июле 2022 г. он стал свободным агентом.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Роман занимается волонтерством в поддержку ВСУ.

"Райо Махадаонда" – команда третьего дивизиона, которая располагается на 17-й строчке турнирной таблицы после 15-ти туров, имея в активе 14 пунктов.

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