Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Продолжит карьеру в Испании: Зозуля официально нашел себе новый клуб

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Продолжит карьеру в Испании: Зозуля официально нашел себе новый клуб

Фото: twitter.com

Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Украинский форвард Роман Зозуля стал игроком испанского клуба "Райо Махадаонда".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

33-летний украинец присоединился к испанскому клубу в статусе свободного агента и подписал соглашение до конца сезона.

  • В прошлом сезоне Зозуля играл в Сегунди за "Фуэнлабраду". На его счету 37 матчей, 3 забитых гола и 3 результативных передачи. В июле 2022 г. он стал свободным агентом.
  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину Роман занимается волонтерством в поддержку ВСУ.
  • "Райо Махадаонда" – команда третьего дивизиона, которая располагается на 17-й строчке турнирной таблицы после 15-ти туров, имея в активе 14 пунктов.

Читайте также:

"Им придется заплатить много денег": в "Шахтере" прокомментировали будущее Мудрика

Роналду в шаге от перехода в новый клуб: названы дата и "космические" условия мегатрансфера

Достижение с горьким привкусом: голкипер "Баварии" установил исторический рекорд чемпионатов мира

Дата публикации
Просмотры
198
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация