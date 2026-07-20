Трампа освистали на финале ЧМ-2026: что он сделал на сцене (видео)

Трамп на Чемпионате мира по футболу 2026 / © AP News

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Конец Чемпионата мира 2026 по футболу и победа Испании завершились громкой реакцией трибун Когда президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино вышли на газон для проведения официальной церемонии награждения, стадион встретил их массовым недовольным свистом.

К тому же президент США Дональд Трамп не захотел уйти со сцены после финала ЧМ, хотя ему на это намекали несколько раз. Об этом сообщает Reuters.

Трамп и Инфантино попали под шквал свиста футбольных фанатов

Эмоции на трибунах утихли только тогда, когда первые лица перешли непосредственно к вручению медалей игрокам и тренерскому штабу.

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Дональд Трамп, прибывший на решающий матч турнира вертолетом, оставался на сцене рядом с новоиспеченными чемпионами мира — сборной Испании, которая одолела Аргентину со счетом 1:0.

Лидера США попросили отойти чуть в сторону лишь в момент, когда капитан испанцев Родри готовился поднять над головой главный трофей под вспышки сотен камер.

Однако Трамп не ушел со сцены, а стал на край, поэтому он вместе с победителями попал на все фото. Yahoo Sports сообщило, что Инфантино пытался жестами «попросить» Трампа со сцены.

Появление политика на церемонии привлекло особое внимание из-за громкого скандала, разгоревшегося вокруг него во время группового этапа. Тогда Трамп лично звонил Инфантино с просьбой пересмотреть дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана в игре против Боснии и Герцеговины.

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В результате дисквалификация форварда на один матч была приостановлена, что позволило ему сыграть в 1/8 финала против Бельгии, где американцы все же уступили со счетом 1:4.

Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026

Напомним, легендарный 39-летний форвард сборной Аргентины и «Интера» Майами Лионель Месси расплакался после поражения от Испании в финале Чемпионата мира-2026

Нападающий не сдержал эмоций при вручении серебряной медали, когда его команда уступила со счетом 0:1 в дополнительное время, играя в меньшинстве после дисквалификации Энцо Фернандеса.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес, что позволило Испании во второй раз в истории завоевать титул чемпиона мира, отобрав его у аргентинцев.

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Несмотря на поражение в финале, Месси провел яркий турнир, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Благодаря этим показателям он занял второе место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026, уступив в борьбе за «Золотую бутсу» лишь форварду сборной Франции Килиану Мбаппе, который забил 10 мячей.

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