ПРОФУТБОЛьные новости: характер юношей "Динамо", новый клуб для Коноплянки и Ярославский о ДТП

ПРОФУТБОЛьные новости: характер юношей "Динамо", новый клуб для Коноплянки и Ярославский о ДТП

Выпуск новостей от ПРОФУТБОЛ Digital за 10 февраля.

"Динамо" U-19 героически вышло в 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов. Киевляне победили сверстников из испанского "Депортиво" в серии пенальти. Тем временем старшая команда динамовцев завершила сбор в Турции.

Куда может перейти Евгений Коноплянка? Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин - о возможном трансфере игрока.

А Александр Ярославский прокомментировал новость о смертельном ДТП с участием его кортежа.

Смотрите выпуск ПРОФУТБОЛных новостей с понедельника по пятницу на ПРОФУТБОЛ Digital.