ПРОФУТБОЛьные новости: прогресс Витиньо, супергол Кулача и эксклюзив с тренировки "Зари"

ПРОФУТБОЛьные новости: прогресс Витиньо, супергол Кулача и эксклюзив с тренировки "Зари"

Вашему вниманию новости за 8 февраля от ПРОФУТБОЛ Digital.

Киевское "Динамо" обыграло на сборах "Динамо" Тбилиси – 1:0. Победу украинскому клубу принес потрясающий удар Владислава Кулача. А Витиньо в очередной раз показал, что он готов играть в основе. Бразилец — лучший бомбардир динамовцев на сборах в Турции.

Тем временем ПРОФУТБОЛ Digital побывал на тренировке "Зари" и пообщался с Виталием Вернидубом. Эксклюзивные кадры и самая свежая информация – в ролике.

Смотрите выпуск ПРОФУТБОЛных новостей с понедельника по пятницу на ПРОФУТБОЛ Digital.