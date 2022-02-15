ПРОФУТБОЛьные новости: реакция на супергол Малиновского, Петраков на матче "Динамо"

ПРОФУТБОЛьные новости: реакция на супергол Малиновского, Петраков на матче "Динамо"

Смотри новости от ПРОФУТБОЛ Digital за 14 февраля.

Александр Петраков приехал на тренировку "Динамо" и пообщался с Мирчей Луческу. Главный тренер сборной Украины рассказал, о чем говорили с наставником "бело-синих". Киевляне приступили к третьему тренировочному сбору в Турции.

"Динамо" хочет исправить ситуацию в турнирной таблице во второй части сезона – эксклюзивный комментарий помощника главного тренера команды Олега Гусева.

Реакция на красоту от украинца: Руслан Малиновский забил "Ювентусу" сумасшедший гол. На его счету уже 5 голов из-за пределов штрафной в текущем сезоне Серии А – это лучший результат турнира.

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