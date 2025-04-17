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Прогнозирует нокаут: экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Тони Белью считает, что украинец во второй раз досрочно победит британца.
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью поделился ожиданиями от возможного объединительного боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
42-летний британец выразил уверенность, что поединок завершится досрочной победой украинского боксера.
"Усик – лучший супертяжеловес в мире. Он, пожалуй, лучший супертяжеловес нашей эпохи, вокруг этого больше нет никаких споров. Он удивителен в том, что делает.
Дюбуа был потрясающим. Я не раз сбрасывал его со счетов, но он возвращался и доказывал, что я ошибаюсь. Необходимо дать ему возможность, и у него есть шансы, но Усик уже однажды заставил его сдаться. Так почему он не может заставить Дюбуа сдаться еще раз?
Сейчас Дюбуа находится на том этапе карьеры, когда он справился с большими трудностями и стал более уверенным, чем когда-либо. Но я думаю, что Усик остановит его с 8-го по 12-й раунд", – приводит слова Беллью bet365.
Отметим, что в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. Это был последний поединок украинца перед переходом в супертяжелый вес.
Ранее стало известно, что бой между Усиком и Дюбуа планируют провести 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В настоящее время Усик владеет титулами WBA, WBO, WBC и IBO, а Дюбуа принадлежит пояс IBF.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Напомним, в мае 2024 года Усик в объединительном бою победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Затем из-за реванша с "Цыганским королем" украинец отказался проводить обязательную защиту титула IBF против Дюбуа и освободил пояс, потеряв звание "абсолюта".