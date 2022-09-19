Прогресс Цуренко, господство польской поклонницы Украины: обновленные рейтинги WTA и ATP

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обнародовали новые рейтинги по итогам первой недели турниров после US Open-2022.

Статус первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина , остающаяся на 47-й строчке.

Марта Костюк опустилась на две позиции после вылета в первом раунде турнира в Портороже и теперь занимает 56-е место мирового рейтинга.

Новой третьей ракеткой Украины стала Леся Цуренко (86-е место), которая обошла в рейтинге Даяну Ястремскую (89-я позиция). На прошлой неделе Цуренко дошла до четвертьфинала турнира в Портороже, где снялась с матча против триумфаторки Wimbledon-2022 казахстанки Елены Рыбакиной.

Уверенно лидирует в мировой классификации полька Ига Свентек, которая впервые в карьере триумфовала на US Open.

Добавим, что Свентек активно поддерживает Украину с самого начала широкомасштабной войны с российскими оккупантами. Польская теннисистка играет матчи в кепке с лентой в цветах украинского флага. Также она неоднократно выражала солидарность с Украиной в своих речах, а в июле организовала благотворительный матч, чтобы собрать средства для пострадавших от российской вооруженной агрессии украинцев.

Рейтинг WTA

1. Ига Свентек (Польша, 10365)

2. Онс Жабер (Тунис, 5090)

3. Анетт Контавейт (Эстония, 4300)

4. Паула Бадоса (Испания, 3980)

5. Джессика Пегула (США, 3501)

6. Мария Саккари (Греция, 3480)

7. Арина Собаленко (3470)

8. Кори Гауфф (США, 3047)

9. Симона Халеп (Румыния, 3025)

10. Каролин Гарсия (Франция, 2930)

...

47. Ангелина Калинина (Украина, 1091)

56. Марта Костюк (975, -2)

86. Леся Цуренко (721, +6)

89. Даяна Ястремская (707)

111. Дарья Снигур (589, -3)

125. Екатерина Байндль (499, +9)

127. Элина Свитолина (489, +1)

Первой ракеткой Украины у мужчин остается Алексей Крутых, который поднялся на четыре ступени и занимает 232-е место. На второй строчке среди украинцев находится Виталий Сачко, потерявший пять позиций и теперь располагающийся на 287-м месте.

Лидерство в рейтинге ATP сохранил испанец Карлос Алькарас, который после своей победы на US Open-2022 стал самой молодой первой ракеткой планеты в истории. 19-летний испанец избил достижение 20-летнего Ллейтона Хьюита, которое легендарный австралиец установил еще в 2001 году.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Испания, 6740)

2. Каспер Рууд (Норвегия, 5850)

3. Рафаэль Надаль (Испания, 5810)

4. Даниил Медведев (5065)

5. Александр Зверев (Германия, 5040)

6. Стефанос Циципас (Греция, 4810)

7. Новак Джокович (Сербия, 3570)

8. Камерон Норри (Великобритания, 3550)

9. Андрей Рублев (3390)

10. Хуберт Хуркач (Польша, 3355)

...

232. Алексей Крутых (Украина, 213, +4)

287. Виталий Сачко (177, -5)

312. Илья Марченко (153, -2)

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