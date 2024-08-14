Проход "Динамо", вылет Моуринью: результаты всех матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 13 августа, состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/25.

По их итогам были определены пары раунда плей-офф отбора главного клубного евротурнира. Среди участников этой стадии будет и киевское "Динамо", которое в 3-м раунде квалификации ЛЧ прошло шотландский "Рейнджерс".

А вот турецкий "Фенербахче" под руководством именитого португальца Жозе Моуриньо вылетел от французского "Лилля" и попал в основной раунд Лиги Европы.

Вашему вниманию результаты всех матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов и пары раунда плей-офф отбора.

Результаты матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

АПОЕЛ (Кипр) – "Слован" Братислава (Словакия) – 0:0 (первый матч – 0:2)

"Будет Глимт" (Норвегия) – Ягеллония" (Польша) – 4:1 (первый матч – 1:0)

"Твенте" (Нидерланды) – " Зальцбург" (Австрия) – 3:3 (первый матч – 1:2)

"Фенербахче" (Турция) – "Лилль" (Франция) – 1:1 д.в. (первый матч – 1:2)

ПАОК (Греция) – "Мальме" (Швеция) – 3:4 д.в. (первый матч – 2:2)

"Ференцварош" (Венгрия) – "Митьюлланд" (Дания) – 1:1 (первый матч – 0:2)

"Лудогорец" (Болгария) – "Карабах" (Азербайджан) – 2:7 д.в. (первый матч – 2:1)

"Юнион" (Бельгия) – "Славия" Прага (Чехия) – 0:1 (первый матч – 1:3)

"Стяуа" (Румыния) – "Спарта" Прага (Чехия) – 2:3 (первый матч – 1:1)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Динамо" (Украина) – 0:2 (первый матч – 1:1)

Пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

"Динамо" Киев (Украина) – "Зальцбург" (Австрия)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Црвена Звезда" (Сербия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Карабах" (Азербайджан)

"Лилль" (Франция) – "Славия" Прага (Чехия)

"Мальме" (Швеция) – "Спарта" Прага (Чехия)

"Митьюлланд" (Дания) – "Слован" Братислава (Словакия)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Галатасарай" (Турция)

Матчи "Динамо" против "Зальцбурга" состоятся 21 и 27 августа. Первая игра будет номинально домашней для киевлян. Победитель противостояния получит путевку в основной этап ЛЧ. Проигравший попадет в основную стадию Лиги Европы.

Напомним, донецкий "Шахтер" в ранге чемпиона Украины автоматически получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

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