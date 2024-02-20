"Проиграет и сразу завершит карьеру": экс-чемпион мира дал неожиданный прогноз на бой Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи поделился прогнозом на поединок между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 43-летнего американца, "Цыганский король" победит Усика, после чего украинский боксер решит завершить карьеру.

"Усик проиграет Фьюри, а потом сразу же завершит карьеру. Он завершит карьеру еще раньше, чем Теренс Кроуфорд. Он будет следующим, кто завершит карьеру. Ничего плохого о нем не скажу, он серьезный парень. Но сразу же после поражения он поймет, что у него нет шансов вернуться и снова вернуть все титулы.

Фьюри очень большой для Усика. Несмотря на то, что Александр выполнил крутую работу в супертяжелом дивизионе, завоевал три титула, ему будет невероятно сложно с этим великаном.

Фьюри, конечно, может снова объявить о выходе на пенсию. Не поймите меня неправильно, но этот парень отправляется на пенсию каждые две недели. Но я считаю, что в этом бою Усику не победить. Даже учитывая, что у Фьюри было ужасное выступление против Фрэнсиса Нганну. Даже наоборот. Сейчас Тайсон получил такую необходимую мотивацию.

Усик подумает о том, что он и так много добился в боксе: золотые медали, победы на международных турнирах, чемпионские титулы в двух дивизионах. Вот и все", – приводит слова Малиньяджи ProBox TV.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли.

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Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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