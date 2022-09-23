Проиграл на последних секундах: "Будивельник" досадно вылетел из баскетбольной Лиги чемпионов

В пятницу, 23 сентября, состоялся матч второго раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов между киевским "Будивельником" и немецким "Бамбергом".

Киевский "Будивельник" не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов. Во втором раунде отбора столичная команда уступила "Бамбергу" — 94:97 .

Первая четверть прошла в равной борьбе. Однако уже во второй десятиминутке киевлянам удалось вырваться вперед и уйти на большой перерыв с преимуществом в 7 очков.

Соперники в третьей четверти все же выровняли игру, а в последней четверти немцы за 4 секунды до конца матча перевели игру в овертайм. Победу "Бамберг" сумел вырвать благодаря трехочковому.

На старте квалификации "Будивельник" уничтожил "Норрчепинг" со счетом 87:51.

Напомним, что киевляне также заявились в Северную Европейскую баскетбольную лигу. Также "Будивельник" сыграет Балканской лиге (Delasport BIBL).

Также столичная команда подтвердила участие в украинской Суперлиге-2022/23. ФБУ уже определила формат проведения следующего сезона Суперлиги.

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