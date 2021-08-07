Проиграл нокаутом: боксер Хижняк драматично упустил "золото" Олимпиады-2020

В финальном поединке "Полтавский танк" уступил бразильцу Геберту Соузе.

Украинский боксер Александр Хижняк получил серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в весе до 75 кг. В финале спортсмен родом из Полтавы проиграл Геберту Соузе из Бразилии.

Наш соотечественник со старта боя пошел в атаку и полностью доминировал над своим соперником, выбрасывая серии быстрых и точных ударов. Однако в третьем раунде украинец пропустил удар и оказался на канвасе, судья зафиксировал нокаут.

Отметим, что в полуфинале Хижняк одержал непростую победу над филиппинцем Еумиром Марсьяль. А в 1/4 финала "Полтавский танк" победил Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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