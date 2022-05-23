Проиграла американке: вторая украинская теннисистка попрощалась с Roland Garros

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть первый круг основной сетки Roland Garros-2022.

Следом за Лесей Цуренко, которая в первом круге Roland Garros вылетела от первой ракетки мира, на старте турнира прекратила борьбу еще одна украинка Даяна Ястремская.

22-летняя уроженка Одессы, которая идет 82-й в мировом рейтинге, не справилась с представительницей США Алисон Риск (№43 WTA).

Матч продолжался 1 час 18 минут. Завершился он поражением Ястремской со счетом 3:6, 3:6.

Во втором круге Roland Garros Риск сыграет с обидчицей Цуренко - Игой Свентек из Польши, которая в свои 20 лет уже поднялась на вершину женской теннисной классификации.

Таким образом, Украина потеряла уже двух своих представительниц на Открытом чемпионате Франции по теннису. Впрочем, представлять нашу страну на турнире Большого шлема остаются еще два украиника - Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые свои матчи первого круга проведут позже.

Напомним, Элина Свитолина впервые за 11 лет пропустит Roland Garros. Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины беременна. Главная звезда украинского тенниса и ее возлюбленный, французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram назвали пол будущего ребенка.

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