Проиграла первой ракетке мира: известная украинская теннисистка с треском покинула Australian Open

Минус еще две украины на турнире Большого шлема.

Первый соревновательный день для Украины на Australian Open-2022 подошел к концу. К сожалению, еще две наши соотечественницы вылетели из турнира в первом раунде.

Опытная Леся Цуренко разгромно уступила первой ракетке планеты австралийке Эшли Барти. Украинка, которая в финале квалификации уверенно разобралась с россиянкой, выиграла у лидера мирового рейтинга лишь один гейм - 0:6, 1:6.

Другая представительница Украины Ангелина Калинина неудачно дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, в напряженном поединке потерпев поражение от американки Джессики Пегулы - 6:4, 6:7, 5:7.

Таким образом, представлять нашу страну на Australian Open остаются две теннисистки - Элина Свитолина и Марта Костюк, успешно преодолевшие первый круг соревнований. В то же время Даяна Ястремская прекратила борьбу на турнире в первом круге.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января ;

Действующей победительницей турнира является японка - Наоми Осака.

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