Проиграла второй ракетке мира: украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

Марта Костюк с боем уступила Онс Жабер из Туниса.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в 1/2 финала турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

В четвертьфинале 20-летняя киевлянка (№69 WTA) в напряженном поединке проиграла второй ракетке мира Онс Жабер из Туниса.

Теннисистки провели на корте один час и 55 минут. Украинка в каждом из двух сетов смогла навязать борьбу именитой сопернице, но потерпела поражение – 6:7(5), 5:7.

В течение игры Костюк выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейкпойнтов.

Добавим, что Марта последней из украинок покинула турнир в Аделаиде. Ранее первая ракетка нашей страны Ангелина Калинина драматично вылетела на старте основной сетки этих соревнований, уступив первой ракетке мира Виктории Азаренко из Беларуси.

Напомним, Костюк пробилась в основную сетку турнира в Аделаиде, преодолев квалификацию. В 1/16 финала украинка одолела австралийку Джейми Форлис, а в 1/8 финала Марта сенсационно обыграла действующую чемпионку Wimbledon Елену Рыбакину из Казахстана.

Читайте также:

Опытная украинская теннисистка в напряженной дуэли вышла в полуфинал турнира в Австралии

Благородный поступок: на Australian Open-2023 соберут деньги для Украины

"Буду бороться изо всех сил": у легендарной теннисистки диагностировали две формы рака