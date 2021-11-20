Проиграли аутсайдеру: "Бавария" перед матчем с "Динамо" сенсационно споткнулась в Бундеслиге (видео)

Проиграли аутсайдеру: "Бавария" перед матчем с "Динамо" сенсационно споткнулась в Бундеслиге (видео)

Мюнхенский гранд потерпел второе поражение в текущем розыгрыше национального первенства.

Мюнхенская "Бавария" неожиданно уступила скромному "Аугсбургу" ( 1:2 ) в выездном матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

Хозяева поля шокировали команду Юлиана Нагельсмана двумя голами в первом тайме. На 23-й минуте счет открыл Мадс Педерсен, а через 13 минут его удвоил Андре Хан.

На 38-й минуте Роберт Левандовски сократил отставание, однако несмотря на созданные голевые моменты, отыграться мюнхенцам так и не удалось.

Отметим, что для чемпиона Германии поражение стало лишь вторым в нынешнем сезоне Бундеслиги. Первую неудачу "Рекордмастеру" нанес 3 октября "Айнтрахт" (1:2).

Обзор матча: