Проиграли аутсайдеру: "Бавария" перед матчем с "Динамо" сенсационно споткнулась в Бундеслиге (видео)

Мюнхенский гранд потерпел второе поражение в текущем розыгрыше национального первенства.
Мюнхенская "Бавария" неожиданно уступила скромному "Аугсбургу" (1:2) в выездном матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.
Хозяева поля шокировали команду Юлиана Нагельсмана двумя голами в первом тайме. На 23-й минуте счет открыл Мадс Педерсен, а через 13 минут его удвоил Андре Хан.
На 38-й минуте Роберт Левандовски сократил отставание, однако несмотря на созданные голевые моменты, отыграться мюнхенцам так и не удалось.
Отметим, что для чемпиона Германии поражение стало лишь вторым в нынешнем сезоне Бундеслиги. Первую неудачу "Рекордмастеру" нанес 3 октября "Айнтрахт" (1:2).
Обзор матча:
- Несмотря на поражение, "Бавария" (28 очков) продолжает лидировать в Бундеслиге. Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (24 балла) и игра в запасе. "Аугсбург" (12 пунктов) поднялся из зоны переходных матчей на 15-ю строчку.
- Во вторник, 23 ноября, "Бавария" в Киеве сыграет с "Динамо" в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу перед битвой с мюнхенцами разбила "Черноморец" (6:1) в УПЛ.
- В следующем туре внутреннего первенства подопечные Нагельсмана примут "Арминию", "Аугсбург" на выезде встретится с "Гертой". Матчи пройдут 27 ноября.