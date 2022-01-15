Проиграли действующему чемпиону: мужская сборная Украины по гандболу продолжила неудачное выступление на Чемпионате Европы

Проиграли действующему чемпиону: мужская сборная Украины по гандболу продолжила неудачное выступление на Чемпионате Европы

Украинцы проиграли с отставанием в 13 мячей.

Мужская сборная Украины потерпела еще одно поражение на финальной части Чемпионата Европы по гандболу.

"Сине-желтые" в рамках второго тура групповой стадии потерпели поражение от действующего олимпийского чемпиона — сборной Франции со счетом 23:36 .

В первом тайме украинцы проиграли со счетом 11:17, а во втором отрезке игры Франция еще больше увеличила отрыв, выиграв со счетом 19:12.

Последний поединок группового этапа континентального первенства украинцы проведут в понедельник, 17 января. Соперником "сине-желтых" будет сборная Хорватии. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.