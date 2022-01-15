Проиграли действующему чемпиону: мужская сборная Украины по гандболу продолжила неудачное выступление на Чемпионате Европы

Украинцы проиграли с отставанием в 13 мячей.
Мужская сборная Украины потерпела еще одно поражение на финальной части Чемпионата Европы по гандболу.
"Сине-желтые" в рамках второго тура групповой стадии потерпели поражение от действующего олимпийского чемпиона — сборной Франции со счетом 23:36.
В первом тайме украинцы проиграли со счетом 11:17, а во втором отрезке игры Франция еще больше увеличила отрыв, выиграв со счетом 19:12.
Последний поединок группового этапа континентального первенства украинцы проведут в понедельник, 17 января. Соперником "сине-желтых" будет сборная Хорватии. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
- ЧЕ-2022 по гандболу длится с 13 по 30 января в Словакии и Венгрии;
- 24 сборных принимают участие в соревнованиях. Они разделены на 6 квартетов. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы;
- Украина попала в группу С;
- Титул действующих чемпионов Европы принадлежит сборной Испании.