Проиграли хозяевам: сборная Украины по футзалу потерпела неожиданное поражение на старте Чемпионата Европы

Хотя начиналось для "сине-желтых" все достаточно неплохо.

Сборная Украины по футзалу неудачно начала финальную часть Чемпионата Европы-2022.

Подопечные Александра Косенко в первом туре групповой стадии потерпели неожиданное поражение от Нидерландов со счетом 2:3 .

Отметим, что началась эта дуэль для "сине-желтых" – лучше не придумаешь. Уже на первой минуте Михаил Зварыч вывел украинскую команду вперед.

После пропущенного мяча Нидерланды стали играть активнее, что могло превратиться в забитый мяч в середине тайма, однако удар в исполнении игрока "оранье" парировал голкипер сборной Украины. После этого игровой снаряд приняла на себя штанга.

Начало второй половины матча стало сплошным ужасом для команды Косенко, ведь за четыре минуты старта нидерландцы дважды расписались в сетке ворот сборной Украины и, как следствие, вышли вперед. Закрепили преимущество хозяева (поединок проходил в Амстердаме, прим.) на 30 минуте. Настоящий шедевр удался футзалисту "оранжевых", ведь он прикрыл мяч корпусом, развернулся, а затем нанес точный удар в "девятку" ворот.

Единственное, на что хватило сборную Украины, так это на то, чтобы сократить отставание до минимума – Петр Шотурма на 37 минуте в игре с пятым полевым расстрелял вратаря.