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Проигрыш Бельгии на Евро-2020: в Брюсселе болельщики громили магазины, их успокаивали водометами (фото)

Проигрыш Бельгии на Евро-2020: в Брюсселе болельщики громили магазины, их успокаивали водометами (фото)

BrusselsTimes

Беспорядки произошли и в других городах Бельгии.

В Брюсселе вечером, 2 июля, после проигрыша Бельгии на Евро-2020 произошли массовые беспорядки. Фанаты громили магазины и напали на группу молодых людей с флагом Италии.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Представитель полицейской службы Брюсселя Оливье Шлосс сообщил, что болельщики бросали в витрины магазинов различные предметы и дымовые шашки. Также на одной из улиц города задержали мужчину, который пытался ограбить магазин. Группа бельгийских фанатов напала на молодых людей, которые несли итальянский флаг.

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Чтобы успокоить агрессивных людей, полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки. Ориентировочно в 1:00 3 июля беспорядки прекратились. Издание сообщает, что беспорядки происходили и в других городах Бельгии.

Напомним, в пятницу, 2 июля, Бельгия проиграла Италии на Евро-2020 со счетом 1:2.

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