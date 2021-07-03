Проигрыш Бельгии на Евро-2020: в Брюсселе болельщики громили магазины, их успокаивали водометами (фото)

Проигрыш Бельгии на Евро-2020: в Брюсселе болельщики громили магазины, их успокаивали водометами (фото)

Беспорядки произошли и в других городах Бельгии.

В Брюсселе вечером, 2 июля, после проигрыша Бельгии на Евро-2020 произошли массовые беспорядки. Фанаты громили магазины и напали на группу молодых людей с флагом Италии.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Представитель полицейской службы Брюсселя Оливье Шлосс сообщил, что болельщики бросали в витрины магазинов различные предметы и дымовые шашки. Также на одной из улиц города задержали мужчину, который пытался ограбить магазин. Группа бельгийских фанатов напала на молодых людей, которые несли итальянский флаг.

Чтобы успокоить агрессивных людей, полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки. Ориентировочно в 1:00 3 июля беспорядки прекратились. Издание сообщает, что беспорядки происходили и в других городах Бельгии.

Напомним, в пятницу, 2 июля, Бельгия проиграла Италии на Евро-2020 со счетом 1:2.

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