Произошли изменения в составе сборной Украины на товарищеские матчи с Польшей и Данией

Даниил Игнатенко / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сделал изменения в составе "сине-желтых" на товарищеские матчи с Польшей и Данией.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Центральный полузащитник Даниил Игнатенко, представляющий словацкий "Слован", был довызван в национальную команду.

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и вингер житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк пропустят сбор из-за травм, полученных в своих клубах.

Ранее сообщалось, что травмированного полузащитника английского "Брентфорда" Егора Ярмолюка в сборной Украины заменит хавбек киевского "Динамо" Владимир Бражко.

Также Мальдера довызвал в сборную Украины вратаря израильского "Маккаби" Хайфа Георгия Ермакова.

Матч Польша — Украина состоится в воскресенье, 31 мая, во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Поединок Дания — Украина состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на этом посту Сергея Реброва.

Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

На пресс-конференции после своего назначения Мальдера сообщил, что во время своей работы с "сине-желтыми" будет жить в Украине. Он решил вместе с женой переехать во Львов.

Также Мальдера назвал свой тренерский штаб в сборной Украины.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026, который с 11 июня по 19 июля состоится в США, Мексике и Канаде. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

После этого Ребров покинул пост главного тренера "сине-желтых". Сборную Украины возглавил Мальдера, который с 2016 по 2021 год был помощником тогдашнего наставника национальной команды Андрея Шевченко.

