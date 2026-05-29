Произошли изменения в составе сборной Украины на товарищеские матчи с Польшей и Данией
Даниил Игнатенко был довызван в национальную команду, а Дмитрий Ризнык и Алексей Гуцуляк пропустят сбор из-за травм.
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сделал изменения в составе "сине-желтых" на товарищеские матчи с Польшей и Данией.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Центральный полузащитник Даниил Игнатенко, представляющий словацкий "Слован", был довызван в национальную команду.
Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и вингер житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк пропустят сбор из-за травм, полученных в своих клубах.
Ранее сообщалось, что травмированного полузащитника английского "Брентфорда" Егора Ярмолюка в сборной Украины заменит хавбек киевского "Динамо" Владимир Бражко.
Также Мальдера довызвал в сборную Украины вратаря израильского "Маккаби" Хайфа Георгия Ермакова.
Матч Польша — Украина состоится в воскресенье, 31 мая, во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Поединок Дания — Украина состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.
Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на этом посту Сергея Реброва.
Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.
Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.
На пресс-конференции после своего назначения Мальдера сообщил, что во время своей работы с "сине-желтыми" будет жить в Украине. Он решил вместе с женой переехать во Львов.
Также Мальдера назвал свой тренерский штаб в сборной Украины.
Напомним, сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026, который с 11 июня по 19 июля состоится в США, Мексике и Канаде. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).
После этого Ребров покинул пост главного тренера "сине-желтых". Сборную Украины возглавил Мальдера, который с 2016 по 2021 год был помощником тогдашнего наставника национальной команды Андрея Шевченко.