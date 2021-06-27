"Произошло то же, что и с Эриксеном": в Москве во время матча умер футболист

"Произошло то же, что и с Эриксеном": в Москве во время матча умер футболист

Игрока не было в заявке на поединок, поэтому организаторы до сих пор не знают его имени.

26 июня матч любительской футбольной лиги в Москве завершился трагедией. Один из игроков потерял сознание на поле и умер.

Президент лиги Дмитрий Смирнов утверждает, что футболиста не было в заявке на игру. Он предположил, что его могли пригласить принять участие в матче.

"Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть.

Первую необходимую помощь он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащенную реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности", - рассказал Смирнов в комментарии Sport24.

Позже корреспондент Sport24 Дмитрий Егоров сообщил подробности трагедии. По разным данным умершему было или 17 или 19 лет. Парня звали Максим.

"Вчера в ЛФЛ умер игрок. Скорая ехала 30 минут. Относительно ситуации с Эриксеном сами знаете - это критично. Естественно, ни машин скорой, ни врачей, ни дефибрилляторов рядом нет. Хотя матчи играются в дикую жару, без возможности переноса иногда", - рассказал журналист.

Напомним:

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.

, а в Сети появилось из больницы. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь . Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.

. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке. 17 июня Датский футбольный союз сообщил , что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.

, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем. 18 июня Эриксена выписали из больницы, однако его карьера оказалась под угрозой. В Италии, где датский футболист защищает цвета миланского "Интера", запрещено заниматься контактными видами спорта в случае установленного кардиостимулятора.

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