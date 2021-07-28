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Произвел впечатление на Луческу: "Динамо" объявило о подписании лучшего бомбардира УПЛ

Произвел впечатление на Луческу: "Динамо" объявило о подписании лучшего бомбардира УПЛ

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Произвел впечатление на Луческу: "Динамо" объявило о подписании лучшего бомбардира УПЛ

fcdynamo.kiev.ua

Усиление перед стартом нового сезона.

Киевское "Динамо" объявило о подписании бывшего форварда полтавской "Ворсклы" Владислава Кулача.

Контракт 28-летнего нападающего с "бело-синими" рассчитан на два года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на один сезон. В "Динамо" футболист перешел на правах свободного агента.

Владислав хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки в составе чемпиона Украины и произвел впечатление на тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

  • В минувшем сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. На его счету 15 забитых мячей в 21 поединке.
  • Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.
  • УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустило первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.