Произвел впечатление на Луческу: "Динамо" объявило о подписании лучшего бомбардира УПЛ

Усиление перед стартом нового сезона.

Киевское "Динамо" объявило о подписании бывшего форварда полтавской "Ворсклы" Владислава Кулача.

Контракт 28-летнего нападающего с "бело-синими" рассчитан на два года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на один сезон. В "Динамо" футболист перешел на правах свободного агента.

Владислав хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки в составе чемпиона Украины и произвел впечатление на тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Владислав Кулач – гравець «Динамо»!



28-річний нападник Владислав Кулач став гравцем київського «Динамо».



Його контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік. pic.twitter.com/sNElFmIV1G — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 28, 2021

В минувшем сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. На его счету 15 забитых мячей в 21 поединке.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустило первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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