Проклятие Месси: обладатель "Золотого мяча" повторил личный антирекорд 15-летней давности

Аргентинец не может забить восемь выездных поединков кряду.

Форвард ПСЖ Лионель Месси огорчает своей результативностью после того, как летом перешел в парижский клуб из "Барселоны".

Накануне команда Маурисио Почеттино сыграла вничью против "Лорьяна" (1:1) в Чемпионате Франции, а 34-летний аргентинец снова ушел с поля без забитых мячей.

Месси не отмечался голами за ПСЖ в 8 выездных матчах подряд. Это повторение его личного антирекорда 15-летней давности. До этого такое случалось только раз в карьере семоразового обладателя "Золотого мяча".

Аналогичная "сухая" выездная серия Лионеля продолжалась с сентября 2006 года по март 2007-го, когда он делал первые шаги своей феноменальной карьеры в "Барселоне".

Добавим, что в домашних матчах дела у Месси обстоят ненамного лучше. В этом сезоне аргентинец забил всего один гол в 11 поединках элитного дивизиона Франции.

В то же время можно говорить и о тотальном невезении, ведь за 11 встреч Месси 43 раза пробил по воротам соперников и 6 раз попал в штангу - чаще, чем любой другой игрок Лиги 1.

Однако в Лиге чемпионов Лео продолжает радовать болельщиков - 5 забитых мячей в 5 матчах, а также звание автора лучшего гола по итогам группового раунда главного клубного евротурнира.

Напомним, в 2021 году Месси снова получил "Золотой мяч" от France Football. Это решение вызвало волну возмущения у экспертов и болельщиков, которые посчитали, что награду больше заслужил форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

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