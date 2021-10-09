"Проклятие снято": реакция соцсетей на победу сборной Украины над Финляндией в квалификации ЧМ-2022

Эмоции болельщиков после тяжелой победы "сине-желтых" в Хельсинки.
Сборная Украины наконец одержала первую победу в отборе на Чемпионат мира 2022 года. На "Олимпийском стадионе" в Хельсинки подопечные Александра Петракова преодолели финнов со счетом 2:1.
ТСН Проспорт собрал комментарии фанатов украинской сборной после важной победы. Заметим, что до этого "сине-желтые" 5 официальных матчей подряд сыграли вничью, поэтому сегодня это "проклятие" было сломлено.
А как финской "легендарная парочка"? #FINUKR pic.twitter.com/67zeGjpgHJ— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021
Сборная Украины по футболу победила финскую сборную в квалификационном раунде Чемпионата мира. # Qatar2022— Uᴋʀᴀɪɴᴇ Nᴇᴡs ᵁᴾ (@by_Ukraine) October 9, 2021
УКРАИНА 2: 1 ФИНЛЯНДИЯ/#FINUKR
Первый гол на 4 минуте забил Андрей Ярмоленко, а второй и победный — Роман Яремчук, на 34 минуте.
Поздравляем сборную с победой! pic.twitter.com/Q5Wnqiybxa
Проклятие снято! Победа !!! #FINUKR https://t.co/cgUvEuL3pQ pic.twitter.com/mbD4LyKG76— Диктатор Фанки (@funky_ua) October 9, 2021
Эта группа мне напоминает сезон, кажется, 1998/99, когда Юве вышел из группы с 1 победой и 5 ничьими— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021
Спасибо, Энива! #FINUKR pic.twitter.com/OIYnoGh098
Привет гейтерз. Как дела? #FINUKR pic.twitter.com/xNRfJPkyf0— Stephen (@faseruk) October 9, 2021
Впечатление, что наши игроки, каждый новый матч, заново учатся играть в футбол # МиЗбирна # ФинляндияУкраина #FINUKR— нвдх (@hluzd) October 9, 2021
Победа !!!) #FINUKR— from the green mountains (@_foresttbird) October 9, 2021
Александр Петраков впервые выиграл во главе # сборная — в 4-м матче #FINUKR— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021
Для сравнения: Блохин — в 8-м (!), Шевченко и Буряк — в 3-м, Сабо — во 2-м, Лобановский и Фоменко — в 1-м. pic.twitter.com/zhsCQnC3UO
- После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5) и Казахстан (3).
- После игры с Финляндией сборная Украину 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной. Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.