"Проклятие снято": реакция соцсетей на победу сборной Украины над Финляндией в квалификации ЧМ-2022

"Проклятие снято": реакция соцсетей на победу сборной Украины над Финляндией в квалификации ЧМ-2022

Эмоции болельщиков после тяжелой победы "сине-желтых" в Хельсинки.

Сборная Украины наконец одержала первую победу в отборе на Чемпионат мира 2022 года. На "Олимпийском стадионе" в Хельсинки подопечные Александра Петракова преодолели финнов со счетом 2:1.

ТСН Проспорт собрал комментарии фанатов украинской сборной после важной победы. Заметим, что до этого "сине-желтые" 5 официальных матчей подряд сыграли вничью, поэтому сегодня это "проклятие" было сломлено.

Сборная Украины по футболу победила финскую сборную в квалификационном раунде Чемпионата мира. # Qatar2022



УКРАИНА 2: 1 ФИНЛЯНДИЯ/#FINUKR

Первый гол на 4 минуте забил Андрей Ярмоленко, а второй и победный — Роман Яремчук, на 34 минуте.



Поздравляем сборную с победой! pic.twitter.com/Q5Wnqiybxa — Uᴋʀᴀɪɴᴇ Nᴇᴡs ᵁᴾ (@by_Ukraine) October 9, 2021

Эта группа мне напоминает сезон, кажется, 1998/99, когда Юве вышел из группы с 1 победой и 5 ничьими



Спасибо, Энива! #FINUKR pic.twitter.com/OIYnoGh098 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021

Победа !!!) #FINUKR — from the green mountains (@_foresttbird) October 9, 2021

Александр Петраков впервые выиграл во главе # сборная — в 4-м матче #FINUKR



Для сравнения: Блохин — в 8-м (!), Шевченко и Буряк — в 3-м, Сабо — во 2-м, Лобановский и Фоменко — в 1-м. pic.twitter.com/zhsCQnC3UO — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 9, 2021

После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5) и Казахстан (3).

После игры с Финляндией сборная Украину 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию.

. Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию. Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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