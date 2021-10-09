Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Проклятие снято": реакция соцсетей на победу сборной Украины над Финляндией в квалификации ЧМ-2022

"Проклятие снято": реакция соцсетей на победу сборной Украины над Финляндией в квалификации ЧМ-2022

Эмоции болельщиков после тяжелой победы "сине-желтых" в Хельсинки.

Сборная Украины наконец одержала первую победу в отборе на Чемпионат мира 2022 года. На "Олимпийском стадионе" в Хельсинки подопечные Александра Петракова преодолели финнов со счетом 2:1.

ТСН Проспорт собрал комментарии фанатов украинской сборной после важной победы. Заметим, что до этого "сине-желтые" 5 официальных матчей подряд сыграли вничью, поэтому сегодня это "проклятие" было сломлено.

  • После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5) и Казахстан (3).
  • После игры с Финляндией сборная Украину 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной. Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию.
  • Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
Следующая публикация