Променял родину на "кровавый" рубль: финалист Евробаскета с обманом перешел в российский клуб

Французский баскетболист Тома Эртель стал игроком санкт-петербургского "Зенита", несмотря на подписанное ранее обязательство не играть в России и Беларуси из-за полномасштабной войны в Украине.

В преддверии Евробаскета-2022 Федерация баскетбола Франции объявила, что не будет вызывать в национальную команду игроков, выступающих за российские или белорусские клубы.

Более того, баскетболисты сборной Франции подписали документ, где они подтверждали, что не будут играть в чемпионатах стран-агрессоров, пока не завершится война в Украине.

Эртель, которого уже тогда связывали с переходом в "Зенит", также подписал этот документ.

"Да, я подписал этот документ. Иначе меня бы здесь не было. Мои агенты контактируют с российскими клубами, но также и другими, выступающими в Евролиге и Чемпионате Испании. Посмотрим, что произойдет в будущем", - приводит августовские слова 33-летнего француза издание Eurohoops.

Таким образом, Эртель поехал в составе французской сборной на континентальное первенство и завоевал там серебряные награды. В финале "трехцветные" проиграли Испании.

Однако после завершения Евробаскета, 21 сентября, "Зенит" официально объявил о начале сотрудничества с Эртелем. Француз подписал с российским клубом контракт на сезон с возможностью продления еще год.

Очевидно, Тома решил, что "кровавые" российские деньги для него важнее чести носить игровую футболку своей сборной. Теперь Эртель будет играть только в РФ, ведь из всех европейских турниров, в том числе и самого престижного - Евролиги - российские клубы отстранили как минимум до конца сезона 2022/23.

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