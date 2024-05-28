Промоутер Джошуа назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Эдди Хирн склоняется к победе украинца и во втором поединке против "Цыганского короля".

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал потенциальный бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в хевивете Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Британский промоутер заявил, что украинский боксер справедливо выиграл первый поединок против "Цыганского короля" и будет фаворитом в реванше.

"Вероятно, Усик считает, что сможет выиграть реванш, и я думаю, что он фаворит. Реванш должен состояться, потому что первый бой был отличным. На мой взгляд, Усик победил.

Для меня это была близкая битва, а некоторые думают иначе. Как бы мне ни хотелось, чтобы Эй Джей боксировал с Фьюри или Усиком, я думаю, что реванш должен состояться, и я уверен, что он состоится в октябре в Эр-Рияде", – приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Фьюри официально активировал опцию о реванше с Усиком. По словам промоутера Боба Арума, второй бой между украинцем и британцем состоится в конце 2024-го или в начале 2025 года в Эр-Рияде.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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