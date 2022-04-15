Промоутер Джошуа назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком

Поединок состоится уже этим летом.

Промоутер британского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, когда и где планируется проведение боя-реванша против украинского обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика.

По словам промоутера, об этом может быть официально объявлено в ближайшие дни.

"23 июля, Саудовская Аравия - это один из наших вариантов. Также у нас есть предложения на Ближнем Востоке, в Лондоне и Лас-Вегасе.

На этот момент мы работаем над разными контрактами, общаемся с командой Усика, которая имеет веское слово о месте проведения боя. Я предполагаю, что мы должны сделать анонс в течение двух недель. Конечно, договоренность о поединке уже есть, он состоится на 100 процентов", - сказал Хирн в эфире Pro Boxing Fans.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

Александр выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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