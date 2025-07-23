Промоутер Джошуа посоветовал Усику завершить карьеру после победы в реванше с Дюбуа

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал победу Александра Усика в бою-реванше с Даниелем Дюбуа.

Он выразил восхищение выступлением украинца и посоветовал ему завершить карьеру, поскольку считает, что Александру больше нечего доказывать в ринге.

Также Хирн заявил, что не видит ни одного боксера, который мог бы победить Усика.

Реклама

"Я считаю, что наследие настоящего чемпиона формируются только со временем, но уже сейчас нужно начинать говорить о нем как об одном из самых выдающихся супертяжеловесов. Мне кажется, что очень мало бойцов могли бы соревноваться на таком уровне против представителей разных поколений, таких как Майк Тайсон или Али – какой бы это был бой! Двое просто гениальных боксеров.

Вы, наверное, хотели бы, чтобы он победил Майка Тайсона, Ларри Холмса. Мы говорим о легендах хевивейта. Джо Фрейзер, Санни Листон – вы бы тоже поставили на него в этих боях.

И что удивительно – он же не такой уж и большой. На самом деле он примерно 200-фунтовый парень, который просто немного нарастил вес, чтобы иметь возможность биться с большими соперниками. И что он делает – это навязывает свой бокс оппонентам, которые больше его. Именно это он сделал в поединке с Дюбуа", – сказал Хирн в интервью Fight Hub TV.

"Что ему еще доказывать? Ему стоит завершить карьеру. Его выступление в бою против Дюбуа было отличным. Если ему это до сих пор нравится – пусть продолжает, желаю удачи. Но что еще осталось? Я просто не вижу, кто мог бы его победить.

Реклама

Усик – безусловно лучший боксер мира вне зависимости от веса. Он на несколько голов выше всех. Он невероятный, гений, боксер эпохи", – цитирует Хирна The Ring.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Реклама

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.

Реклама