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Промоутер Джошуа посоветовал Усику завершить карьеру после победы в реванше с Дюбуа
Эдди Хирн считает, что украинцу больше нечего доказывать в ринге.
Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал победу Александра Усика в бою-реванше с Даниелем Дюбуа.
Он выразил восхищение выступлением украинца и посоветовал ему завершить карьеру, поскольку считает, что Александру больше нечего доказывать в ринге.
Также Хирн заявил, что не видит ни одного боксера, который мог бы победить Усика.
"Я считаю, что наследие настоящего чемпиона формируются только со временем, но уже сейчас нужно начинать говорить о нем как об одном из самых выдающихся супертяжеловесов. Мне кажется, что очень мало бойцов могли бы соревноваться на таком уровне против представителей разных поколений, таких как Майк Тайсон или Али – какой бы это был бой! Двое просто гениальных боксеров.
Вы, наверное, хотели бы, чтобы он победил Майка Тайсона, Ларри Холмса. Мы говорим о легендах хевивейта. Джо Фрейзер, Санни Листон – вы бы тоже поставили на него в этих боях.
И что удивительно – он же не такой уж и большой. На самом деле он примерно 200-фунтовый парень, который просто немного нарастил вес, чтобы иметь возможность биться с большими соперниками. И что он делает – это навязывает свой бокс оппонентам, которые больше его. Именно это он сделал в поединке с Дюбуа", – сказал Хирн в интервью Fight Hub TV.
"Что ему еще доказывать? Ему стоит завершить карьеру. Его выступление в бою против Дюбуа было отличным. Если ему это до сих пор нравится – пусть продолжает, желаю удачи. Но что еще осталось? Я просто не вижу, кто мог бы его победить.
Усик – безусловно лучший боксер мира вне зависимости от веса. Он на несколько голов выше всех. Он невероятный, гений, боксер эпохи", – цитирует Хирна The Ring.
Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша
В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.
Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.
На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.
Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.