Промоутер Джошуа рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Он заявил, что в предстоящем поединке будет болеть за "Цыганского короля", но в то же время отметил, если бы нужно было сделать ставку на победителя, то выбрал бы украинца.

"Реванш будет таким же отличным поединком, как и первый бой. Если вы попросите меня быть максимально честным, я бы хотел, чтобы выиграл Фьюри. Он немного дикий, ты наслаждаешься им больше, он больше развлекает. Но если бы вы меня спросили, куда бы я поставил свои деньги, я выбрал бы Усика.

Усика просто сложно победить. Особенно когда он уже был с тобой в ринге. В бою он обычно анализирует тебя и понимает, что ему нужно делать. Он заставил Фьюри отступать в первом поединке. Это то, чего он никогда не делал в супертяжелом весе. Когда ты смотришь на размер Тайсона, понимаешь, что Усик совершил что-то невероятное.

Но Усик любит и когда его агрессивно атакуют. Это то, что постоянно говорили Джошуа: "О, Энтони, ты просто должен быть агрессивным. Просто используй свои габариты". Нет, так это не работает. Я не знаю, что Фьюри может использовать для победы над Усиком. Он попадал ударами, но в реванше ему нужно это делать гораздо больше. И когда ты это делаешь больше, ты открываешься для контратаки", – сказал Хирн в интервью Ready to Fight.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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