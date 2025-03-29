Промоутер Джошуа решил отправить Усика на пенсию – украинец назвал мотивацию продолжать карьеру

Александр Усик / © Associated Press

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Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что обладателю титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику уже пора завершать карьеру.

"Я считаю, что Усик должен завершить карьеру. Честно, представьте, если бы он ушел из бокса прямо сейчас. Он навсегда останется одним из лучших в истории. Но представьте: никогда не потерпеть поражение, быть абсолютным чемпионом в тяжелом весе, абсолютным чемпионом в супертяжелом.

Что Усик получит от боя с Джозефом Паркером? Какая мотивация снова биться с Дюбуа? Он уже победил его. Но дело в том, что Усик в бою с Дюбуа мог бы снова стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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А что, если он внезапно начнет сдавать с возрастом, если бои с Фьюри забрали у него слишком много сил? И если он проиграет Дюбуа – это будет настоящий провал, не так ли?" – цитирует Хирна Sportskeeda.

В то же время сам Усик рассказал, что его мотивирует продолжать выходить на ринг.

"Представлять Украину на мировой спортивной арене, распространять правду о войне и оказывать финансовую поддержку нашей армии и гражданским – это также мощная мотивация для меня оставаться в профессиональном боксе немного дольше.

Я чувствую себя прекрасно, готов к любому сопернику и хочу еще раз попытаться стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе”, – сказал Усик в интервью AFP.

Напомним, ранее Усик признался, сколько еще боев планирует провести до завершения карьеры.